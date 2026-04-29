Trabajan mejor mucho más motivados", comenta Juanjo Gondar, gerente del Asador Lapamán, que ya ha probado el horario continuo.

La falta de personal en la hostelería ha hecho reaccionar a los restaurante: el turno partido deja de ser la norma.

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La falta de personal en la hostelería ha hecho reaccionar a los restaurantes. Cada vez son más los que revisitan las condiciones que ofrecen a sus camareros y no hablamos de salario. Muchos ya dicen adiós al turno partido, que entre otras cosas impide conciliar.

Es el principal problema de la hostelería. "Vienen a las 11:00, se van a las 16 y vuelven las 19", señala Juan Pablo Domínguez, encargado de Hakuna. Dicen los que contratan que la hostelería es un trabajo igual que otro, pero el turno partido les echa para atrás, porque "no permite desconectar ni descansar". Las horas de descanso antes de volver al trabajo acaban siendo "horas muertas".

Y esa frase de la hostelería es así, ya no convencen a nadie. La hostelería quema y mucho y los estudios ya señalan que el turno continuo es más productivo. "Trabajan mejor mucho más motivados", comenta Juanjo Gondar, gerente del Asador Lapamán.

Así que ante esta realidad ya se sabe que el 60% de los postulantes rechaza el puesto al oír esas dos palabras: "turno partido". Ya los solicitantes de empleo no buscan solo el dinero, que también, sino el tiempo: "Buscamos tener tiempo, tener vida". Hoy en día el tiempo es la moneda de cambio más valiosa.