Cristina Montalvo 23 ABR 2026 - 15:40h.

Las ventas han caído en más de la mitad de las comunidades y sobre todo en la vivienda nueva

El Gobierno aprueba un nuevo Plan de Vivienda entre dudas de su eficacia

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Las compraventas de vivienda se han reducido en febrero con respecto al año pasado y es el segundo mes consecutivo en el que esto ocurre. Se realizaron casi 59.700 operaciones, lo supone medio punto menos que en el febrero anterior. No obstante, la actividad está en niveles muy altos y esta caída de las compraventas es pequeña, pero significativa, porque sigue a la de enero, que fue aun más intensa y con la que se acumula ya un retroceso del 3% este año.

Las ventas han caído en más de la mitad de las comunidades y sobre todo en la vivienda nueva. Es la más cara y es donde primero se ven las correcciones cuando el mercado empieza a ajustarse.

Empieza a haber consenso entre los analistas en que las subidas que han llevado los precios a máximos están haciendo que una parte de la demanda se retire porque no puede acceder al mercado y este pierde fuerza porque cada vez es más dificil participar en él. Parece claro es que estamos entrando en otra fase, puede ser de normalización, después de los récords de compras del pasado año, o algo más, porque también ha cambiado el contexto para lograr financiación.

El año pasado los bancos libraron una guerra por vender hipotecas y ahora ya están girando a ofertas más prudentes. El Euribor está subiendo adelantando los posibles incrementos de tipos de interés y tenemos en el horizonte una crisis inflacionista por la guerra. Nada de esto va a ayudar a impulsar las compras. Así que habrá que ver si estas primeras caídas normalización del mercado o que este ha tocado techo y entra en un cambio de ciclo.