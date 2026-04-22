Restaurantes con menús a 4 euros para estudiantes en Granada: "Aquí se come como en casa"

Los menús a 4 euros para estudiantes triufan en Granada, donde los precios están por debajo de los diez euros.

La clave para lograr ser rentable es vender mucho, reducir algo la cantidad, ser como una familia y trabajar muchas horas.

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¿Cuánto les cuesta un menú? Hoy en día pueden llegar hasta los 20 euros. Pues bien, varios restaurantes de toda la vida de Granada han devuelto la esencia y el precio a los platos del día. Para estudiantes a 4 euros y en muchos casos menos de diez. Esto, dicen los dueños, les garantiza una clientela fija y contenta, informan Ana Martín y L. Manchón.

Como se ha hecho toda la vida, sacan la pizarra a la calle. Primero, segundo, pan y postre, que cambian todos los días. En La Taberna de Nico y Alexandra nunca se renuncia al precio. Los estudiantes de la zona están encantados. Comen como en casa y en un precio módico. Ya saben hasta los gustos de cada uno. Cristóbal reconoce que les sale rentable aunque muchos no lo crean. La clave es "vender mucho", tener todo muy pesado, muy medido y echar muchas horas.

Antonio tiene sus menú en el bar Borsalino a un precio módico con bebida a 6,80 euros. Rentabiliza reduciendo cantidad, lo necesario para una persona y que no pase hambre. Una clientela fija, que se convierte en parte de la familia y a la que no le compensa en muchos casos ir a la compra. Algunos ya están deseando traer a sus hijos para que prueben los guisos.