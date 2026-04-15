Gerard, el espejo del drama de la vivienda en España: comprar la primera casa a los 42 años

Los ‘Millennials’ (los nacidos entre 1981 y 1997) necesitan un 36,7% más de tiempo que sus padres para reunir el importe para dar la entrada de una vivienda

La edad media para adquirir la primera vivienda en España ya se sitúa en los 41 años, siete más que la media europea.

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Gerard y Esther acaban de comprar su casa con 42 años. "Es muy difícil ahorrar el dinero para negociar unas condiciones con el banco", reconoce. Son el espejo de una realidad cruda, que empeora con el tiempo. La crisis de la vivienda es la crisis de vidas cotidianas. La edad media para adquirir la primera vivienda en España ya se sitúa en los 41 años, siete más que la media europea, reflejando el impacto de la brecha generacional en el acceso a la propiedad, informan Inés Pérez y Sara López para Noticias Cuatro.

Sirvan algunos datos para demostrar esta brecha. El acceso de la Generación Z a la vivienda en propiedad continúa lejos del alcance de la mayoría. Solo el 7% de quienes nacieron entre mediados de los noventa y 2010 está pagando una hipoteca, muy por debajo del 37% de los millennials y el 42% de la generación X, según datos de pisos.com. El 35% vive de alquiler y un 26% comparte piso, cifras que muestran su dificultad para independizarse. Como señala Jordi Pol, reponsable comercial de AinCat, "estamos sumergidos en una ola que lo está cambiando todo. Ahora normalmente los compradores vienen acompañados de los padres que les aportan esa ayuda".

El salario es una de barreras a las que los jóvenes de hoy se enfrentan. El sueldo es claramente insuficiente frente a la subida anual de los precios de vivienda. Si los padres de muchos pudieron entrar en su primer piso a los 26 años con un solo sueldo como en la década de los 80, ahora ni con dos llega. El sueldo medio de la generación Z está en ronda los 19.356 euros. "Antes te comprabas un piso por 20 o 23 millones de pesetas", ahora en euros es imposible. Y los que van a comprar un piso ya con más de 40 van en muchos casos con sus padres. Son los que avalan.

La escuela de negocios EAE Business School ha realizado un informe que muestra que la generación de los ‘Millennials’ (los nacidos entre 1981 y 1997) necesitan un 36,7% más de tiempo que sus padres para reunir el importe para dar la entrada de una vivienda en España, que se sitúa en un 20%. Según el documento, en 1993 se necesitaban 2,6 años de salario completo para ahorrar para la entrada de la casa, mientras que tres décadas después se necesitan 3,6 años de salario completo.

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Así, una vivienda de 80 m2 en España valía hace 30 años 99.769 euros, esto equivale a 8 años completos de salarios. En 2023, una casa de estas mismas dimensiones cuesta 330.480 euros, lo que se traduce en 11 años completos de salario.

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El alquiler también se ha convertido en una odisea. Los anuncios de viviendas en alquiler publicados en Idealista recibieron una media de 41 contactos antes de darse de baja en el primer trimestre, una cifra que es un 17 % más elevada que la registrada en el mismo periodo de 2025, según un estudio publicado por el portal inmobiliario. Y no parece que la intervención ayude. En los mercados en los que se han aplicado los topes de precios la dificultad de las familias para acceder al alquiler se sigue incrementando. Sí, se ha conseguido frenar la subida de los precios a costa de reducir la oferta, lo que aumenta la competencia por hacerse con una vivienda y fomenta procesos de "elitización" del alquiler.

Así, solo los perfiles mejor posicionados económicamente se benefician de estas medidas mientras que cada vez son más las familias a quienes se les niega el acceso a una vivienda. Entre las grandes ciudades el mayor incremento en esta competencia se ha dado en Barcelona (58 %), seguido de San Sebastián (27 %), Málaga (24 %), Alicante (21 %), Palma (21 %) y Valencia (14 %). En Bilbao la competencia ha crecido un 9 %, mientras que en Madrid lo ha hecho un 6 %. En Sevilla, en cambio, la competencia se ha reducido en un 3 %. Por capitales, Barcelona es la que tiene mayor competencia con 99 familias por cada anuncio. Le siguen Palma (69), Madrid (47), San Sebastián (45), Bilbao (42) y Valencia (35).

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Por debajo de estas cifras se sitúan Málaga (34), Sevilla (34) y Alicante (30). Guadalajara tiene el récord de familias interesadas en cada alquiler y alcanza los 127 contactos. Ese es el drama de una vivienda que hace pensar a los jóvenes que viven peor que sus padres y que convierte a Gerard y su pareja en afortunados.