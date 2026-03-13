Venden bebidas frías en la entrada, snacks o souvenirs con cajeros automáticos fuera.

En los últimos 5 años se han concedido alrededor 700 licencias.

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Hay un fenómeno que está cambiando la forma de comprar en Barcelona, son los supermercados 24 horas. Ya son casi 700 por toda la ciudad, informa Lorelei Esteban.

Cada dos o tres días, en Barcelona, abre un nuevo supermercado 24 horas. En los últimos 5 años se han concedido alrededor 700 licencias, la mayoría están concentrados en barrios céntricos o cada vez más turísticos. Basta con caminar por cualquier barrio de Barcelona para encontrarnos uno tras otro con facilidad. Algunos vecinos reconocen que nunca han comprado en uno.

Más destinados a los turistas

Cuando el resto de comercios cierra, estos establecimientos siguen con la luz encendida y las puertas abiertas. En la mayoría de los casos no venden solo productos básicos y siguen el mismo patrón: bebidas frías en la entrada, snacks o souvenirs con cajeros automáticos fuera. Es un modelo negocio centrado en turistas y la vida nocturna. "Eso es para comprar bebidas o comida de emergencia no para hacer la compra los que somos de aquí", dicen los vecinos.

En Ciutat Vella en 2025 se inspeccionaron casi 40 de estos supermercados de los cuales 10 se cerraron porque no cumplían con la normativa. Según datos municipales desde 2015 se han abierto 1.400 establecimientos de horario ampliado en Barcelona o supermercados 24 horas.