¿Qué es el principio 'FIFO' que recomiendan los expertos para organizar la nevera?

Organizar la nevera puede parecer una tarea menor, pero una mala gestión de los alimentos no solo provoca desperdicio de comida, sino también riesgo de consumir productos en mal estado. Por eso cada vez más instituciones sanitarias y expertos en nutrición recomiendan aplicar el principio conocido como FIFO, siglas inglesas de 'First In, First Out', que literalmente significa lo primero que entra, es lo primero que sale.

El método FIFO no es exclusivo de la logística industrial o los supermercados pero se trata de un sistema de rotación de alimentos que se puede usar en casa para mantener la frescura, reducir desechos y, en última instancia, ahorrar dinero en la compra de alimentos.

Se trata de un sistema simple pero poderoso, e implica que los productos que lleguen primero deben consumirse antes que los recién comprados. La lógica es colocar los alimentos antiguos en un lugar visible y de fácil acceso, dejando detrás los más nuevos, para que al abrir la nevera siempre usemos primero lo que podría caducar antes.

Este método evita que un yogur del fondo pase desapercibido hasta que se ponga en mal estado o que un envase de leche se quede olvidado tras la última compra. Al aplicar el método FIFO conscientemente cada vez que repones alimentos, reducirás significativamente el desperdicio por caducidad o deterioro.

¿Por qué lo recomiendan los expertos?

Las agencias de salud alimentaria, como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), han promovido el uso del método FIFO como uno de los consejos clave para conservar adecuadamente los alimentos en la nevera. Según esta agencia, una organización adecuada de los alimentos ayuda a mantener la seguridad alimentaria y a prevenir bacterias y deterioro.

Además, el método FIFO reduce el desperdicio alimentario, al priorizar el consumo de productos por orden de entrada, se evita que alimentos caducados u olvidados terminen en la basura. Esta filosofía también es utilizada por los expertos en logística de alimentos y en seguridad alimentaria en entornos profesionales.

Cómo aplicarlo paso a paso en tu nevera

Seguir el método FIFO en casa es sencillo, y una vez interiorizado se convierte en parte natural de la rutina de compra y organización:

Coloca al frente los alimentos que ya estaban en la nevera cuando vuelvas de hacer la compra.

los alimentos que ya estaban en la nevera cuando vuelvas de hacer la compra. Sitúa los productos más nuevos en la parte posterior, para que no se pierdan de vista.

en la parte posterior, para que no se pierdan de vista. Conviene etiquetar tuppers o envases caseros con la fecha de almacenamiento si no tienen fecha visible.

tuppers o envases caseros con la fecha de almacenamiento si no tienen fecha visible. Cada vez que uses o guardes comida, asegúrate de mantener este orden para que FIFO funcione correctamente.

Esta organización también permite identificar rápidamente qué alimentos deben consumirse pronto y cuáles tienen más tiempo por delante antes de caducar.

FIFO y otros sistemas relacionados

El principio FIFO es eficaz por sí mismo, pero no es la única manera de organizar alimentos. Por ejemplo, existe también el método FEFO (First Expired, First Out) que prioriza consumir lo que caduca primero, independientemente de cuándo entró en la nevera. Este método puede ser útil junto con FIFO para alimentos con fechas de caducidad muy cercanas.

El principio FIFO —First In, First Out — es un método de organización tan simple como útil para tu nevera. Consiste en poner delante los alimentos más antiguos y los nuevos detrás, garantizando que lo primero que entra sea lo primero que se consuma. Esta práctica recomendada por expertos y agencias alimentarias reduce el desperdicio, facilita el control de lo que tienes y puede ahorrarte dinero al evitar comprar comida que acaba caducando.

Aplicar FIFO no requiere habilidades extraordinarias ni equipos especiales: solo organización y constancia cada vez que guardas la compra. Con ello, tu nevera será más eficiente, segura y económica.