Miquel Àngel tira la toalla: "Estoy cansado, me quiero retirar y mis hijos no quieren seguir"

Después de 340 años, cierra la mercería Àngela, el comercio más antiguo de Mallorca. Su propietario está harto de que los turistas entren solo a sacarse fotos y los clientes no son suficientes para mantener el negocio. Lamentablemente no es el único local de toda la vida que ha tenido que echar el cierre en la isla, informa Esther Sosa.

Miquel Àngel Aguiló lidera la undécima generación en regentar la mercería Ca Donya Angela. Ahora, en liquidación hasta el cierre después de más de 300 años de historia. "Estoy cansado, me quiero retirar y mis hijos no quieren seguir"

Un negocio con identidad propia que ha vivido la transformación de una de las calles comerciales de la ciudad. "Esto es el centro de Palma y se ha convertido en un parque temático, con turistas parriba y para abajo".

Como Ca Donya Àngel, otros negocios de la misma calle se ven obligados a cerrar por falta de relevo generacional.

Juan Campins, de la bisuteria Sant Joan, es consciente de la realidad: "Hemos hecho una labor, un ciclo, el ciclo empezó hace tiempo y se termina ahora".

Unas pérdidas que se sienten en el barrio. "Es una pena porque se pierde el carácter de la ciudad", porque "tiendas así ya no se ven en ninguna parte".

"Internet, todas estas cosas hacen que estos negocios emblemáticos dejen de existir", opinan otros.

Donde antes había vida de barrio, hoy hay escaparates para turistas.

La turistificación avanza, y con ella se desvanece la identidad de la ciudad.