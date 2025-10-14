La OPA sobre el Banco Sabadell se complica: por qué

Cristina Montalvo 14 OCT 2025 - 19:55h.

Sabadell envía un mensaje sobre las dificultades que podrá tener el BBVA para alcanzar ese 50% que necesita para obtener el control del banco

MadridLa OPA sobre el Banco Sabadell se complica para los intereses del BBVA. La oferta ha tenido una aceptación muy baja entre los accionistas, que al mismo tiempo son clientes de la entidad catalana.

Entre ellos se encuentran accionistas que tienen depositados sus títulos en el propio banco y conforman alrededor de una tercera parte de todo el capital social del banco, de los cuales solo una pequeña parte ha aceptado la OPA, que representa el 1,1% de capital.

Esta información ha sido confirmada por el propio Sabadell que, en una nota al regulador, ha dicho que daba los datos para promover la transparencia al mismo tiempo que ha enviado un mensaje sobre las dificultades que podrá tener el BBVA para alcanzar ese 50% que necesita para obtener el control del banco.

Lo cierto es que aún quedan muchos datos por recontar. Las cifras ya obtenidas pueden ser un primer termómetro, pero hay que ver qué ha pasado con las acciones que residen en otras entidades financieras. Se entiende que en este segmento la oferta del BBVA sí habrá tenido mayor aceptación. Aunque el escaso apoyo de los clientes del Sabadell hacen más probable ese escenario de que la OPA se quede a medio camino, superando el 30%, pero sin llegar a alcanzar el 50%.

Y... ¿Qué pasaría? En el caso de querer seguir adelante, tendría que realizar una segunda OPA, por todo el capital restante y el efectivo. Además, el precio de esa OPA, que es donde están puestas las miradas... la ley dice que tiene que ser "equitativo" pero el BBVA ya ha dicho que no subirá el de la primera oferta.