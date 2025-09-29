El IPC sube dos décimas y se queda en el 2,9% que es el nivel más alto desde el pasado mes de febrero

Lucha contra el desperdicio alimentario: un tercio de los consumidores tira comida con frecuencia

Compartir







La inflación ha subido tras dos meses estabilizada. Y lo ha hecho por culpa de los carburantes y de la electricidad que, aunque bajaron, lo hicieron un poco menos que el año pasado. Según informa Cristina Montalvo, los precios de los alimentos suben, pero seguimos desperdiciándolos. Hoy es el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, y se pone el foco en las consecuencias que tiene en la seguridad alimentaria y en el medio ambiente.

El IPC sube dos décimas y se queda en el 2,9%; que es el nivel más alto desde el pasado mes de febrero. La inflación subyacente lleva seis meses consecutivos en el entorno del 2,3%: abril (2,4%), mayo (2,2%), junio (2,2%), julio (2,3%), agosto (2,4%) y, ahora, septiembre (2,3%), tras marcar un mínimo del 2% en el mes de marzo.

PUEDE INTERESARTE La lucha contra el desperdicio de alimentos: donar productos que van a caducar o bajarles el precio

Cada vez tiramos menos comida en España

La buena noticia es que en España cada vez tiramos menos comida. La mala es que el año pasado fueron más de 1.125,23 millones de kilogramos. La mayoría de ese desperdicio se concentra en el hogar, donde cada uno de nosotros tira a la basura cada año 23 kg y medio.

Los españoles lograron evitar que que 51,54 millones de kilos o litros de alimentos y bebidas se desperdiciaran. Los hogares redujeron su desperdicio en 48,9 millones de kilos o litros, un 97,5% con respecto a 2023; además, casi el 78% (851,52 millones kilogramos o litros) de los alimentos y bebidas desperdiciados son productos sin utilizar.

PUEDE INTERESARTE Lucha contra el desperdicio alimentario: la hostelería y los alojamientos piden más información sobre la ley

Según Agricultura, la reducción está relacionada con factores como la subida de precios, que ha generado una mayor percepción del valor de los productos alimentarios, y con una mayor preocupación por la sostenibilidad.