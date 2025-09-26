Las suscripciones, aunque cómodas, no siempre garantizan el ahorro

Cuándo compensa hacer la compra en tiendas locales en lugar de grandes cadenas

La creciente proliferación de servicios de entrega a domicilio y membresías de supermercados es una situación que plantea una pregunta clave al consumidor: ¿vale la pena pagar por este tipo de suscripciones o se puede ahorrar más comprando ‘como siempre’?

Antes de responder, conviene conocer el marco en el que nos encontramos. Según una encuesta de la OCU, el gasto medio mensual en supermercados en 2024 alcanzó los 396 €, cifra ligeramente superior a la de 2023. Los hogares de cuatro miembros, por ejemplo, pueden gastar alrededor de 500 € al mes solo en alimentación.

La satisfacción entre consumidores sitúa a cadenas como Esclat, BonPreu, El Corte Inglés y Hipercor entre las mejor valoradas, mientras que gigantes como Mercadona, Lidl o Carrefour Express se encuentran en posiciones intermedias o bajas, sobre todo en cuanto a precio.

La economía real detrás de las compras online

Uno de los puntos clave a evaluar es el coste del envío. Mercadona acaba de subir sus tarifas hasta los 8,20 € por envío, exigiendo además una compra mínima de 50 € y sin ofrecer entrega gratuita con volumen de gasto, lo que le convierte en el operador más caro del mercado online en España.

En contraste, Día ofrece el envío más barato, con tarifa fija de 4,99 € sin importe mínimo, mientras que Lidl cobra 3,99 €, aunque solo para Canarias, donde se exige un gasto mínimo de 79 €. Otros operadores como Carrefour, Bon Preu o Eroski establecen la gratuidad por encima de los 70‑140 € dependiendo de promociones o tarjeta exclusiva.

¿Suscripciones o compras situación real?

La membresía o suscripción a servicios como Amazon Fresh o entrega recurrente puede ofrecer conveniencia. Por ejemplo, por $9,99 al mes se obtiene entregas ilimitadas en pedidos superiores a cierta cantidad en Amazon Fresh o Whole Foods, pero solo es rentable si se compran alimentos con frecuencia y se evitan compras presenciales .

En España, algunos supermercados ofrecen membresías anuales, como Alcampo o El Corte Inglés, con precios que rondan los 100‑110 € al año, pero no siempre compensan los beneficios obtenidos en descuentos o envío gratuito salvo que se usen intensivamente .

Las cadenas de supermercados más baratas

El ranking de la OCU de 2024 revela que comprar en cadenas como Supermercados Dani, Tifer, Deza o Family Cash puede implicar un coste anual de cesta de compra inferior a 5.600 €, mientras que el rango superior, como Sánchez Romero o Amazon, supera los 7.000 €, una diferencia año a año de hasta 1.272 €.

Entre las grandes cadenas nacionales, Alcampo, Lidl, Consum y Supeco destacan por ser las más económicas, mientras que Amazon, El Corte Inglés o Supercor resultan las más caras.

Herramientas útiles para comparar precios

Aplicaciones como SoySuper o FindIt permiten comparar precios de productos entre supermercados como Mercadona, Carrefour, Alcampo, Caprabo o Consum. El uso de estas apps permite realizar compras “itinerantes” semana a semana según dónde cada producto salga más barato.

La OCU Market también oferta una app propia para comparar precios, aunque con menor catálogo, pero suficiente para orientarse en decisiones rápidas. Quienes comparan precios de forma regular pueden ahorrar hasta un 20% mensual en su cesta de compra, simplemente cambiando de supermercado según cada oferta.

Suscribirse a servicios de entrega o membresías de supermercados puede tener sentido si compras online con frecuencia y tu cesta supera ciertos umbrales de gasto. Sin embargo, la realidad demuestra que muchos consumidores obtienen mayores ahorros con estrategias sencillas: comprar en cadenas más baratas (Family Cash, Alcampo…), alternar establecimientos según promociones, y utilizar comparadores antes de finalizar la compra.

Las suscripciones, aunque cómodas, no garantizan el ahorro. Para el consumidor informado, el verdadero poder de ahorro está en comparar siempre precios, entender las condiciones concretas de los servicios y usar herramientas digitales que optimizan cada euro gastado.