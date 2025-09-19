Son euros que se almacenarían en billeteros digitales y que se crearían en nuestros propios bancos

¿Qué es el euro digital y por qué Europa quiere implementarlo de inmediato?

Los ministros del Eurogrupo han estado discutiendo sobre el euro digital y sobre las posibilidades de llegar cuanto antes a un acuerdo para impulsarlo. Según informa Cristina Montalvo, consiste en crear un equivalente electrónico del efectivo, que es dinero público respaldado por el Banco Central Europeo, para que se adapte a la era digital.

Ahora se pueden hacer transacciones, pagar con tarjetas, hacer bizums, pero todas esas transacciones se hacen con dinero privado, con dinero comercial. Es decir, el que crean los bancos. El Banco Central Europeo afirma que todos esos sistemas tienen lagunas porque no podemos pagar entre dos personas con una tarjeta, hacer bizums a muchos países de la eurozona ni pagar en una tienda online.

Las transacciones se hacen a través de empresas privadas que no son europeas

La idea es que todo eso pueda hacerse con el euro digital. Serviría para reforzar la soberanía estratégica de Europa porque todas las transacciones que se pueden hacer ahora se hacen a través de empresas privadas que, en la mayor parte de los casos, no son europeas.

El BCE actualmente emite dinero físico pero en el futuro emitiría de la misma manera el dinero digital. Son euros que se almacenarían en monederos, en billeteros digitales que se crearían en nuestros propios bancos, en el banco del cliente o a través de intermediarios públicos. A partir de ahí, ya podríamos utilizar esto para pagar. El Banco Central Europeo destaca que tiene menos costes, con menos comisiones y también muy importante: aunque no dispongamos de una conexión a Internet, quedarían registradas.

Las transacciones estarían encriptadas

Ahora mismo ya quedan registradas todas las que hacemos digitalmente, pero sí que hay un debate muy importante con el tema de la privacidad. El Banco Central Europeo lo que dice es que tanto la legislación como el diseño técnico de esta herramienta lo que van a hacer es protegerla porque las transacciones estarían encriptadas y no dejarían datos personales sobre quién la realiza y el dinero efectivo.

Esto se usa cada vez menos, pero el proyecto nace para complementarlo. Es una herramienta voluntaria que tiene que coexistir, de momento, con los billetes.