Las estafas por Bizum han crecido en España significativamente y las primeras 24 horas son cruciales para poder conseguir recuperar el dinero robado

Con más de 27 millones de usuarios en España, Bizum se ha convertido en una de las maneras más rápidas y populares de enviar y recibir dinero al instante. Se puede usar en una cena con amigos, enviar dinero a un familiar o incluso comprar online. Su sencillez es lo que ha hecho que sea tan popular, pero también puede ser un problema, ya que la misma inmediatez que hace tan fáciles los pagos hace que los estafadores puedan aprovecharse para actuar.

En los últimos años, la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Ciberseguridad han alertado de un aumento significativo de fraudes vinculados de Bizum, como el Bizum inverso, las falsas compras online o las estafas telefónicas. Su modus operandi es siempre el mismo: engañar a la víctima para que apruebe una operación que a primera vista puede parecer inofensiva, y en cuestión de segundos, el dinero desaparece de su cuenta.

La mayoría de los afectados se da cuenta demasiado tarde que Bizum no tiene un mecanismo sencillo para cancelar una transacción que ha sido enviada. Por eso, las primeras 24 horas son críticas: es el margen de reacción que tienen el banco, las autoridades y las plataformas implicadas. En el mejor de los casos, van a poder poner freno a la pérdida del dinero e iniciar su recuperación. En este artículo, compartiremos, paso a paso, qué se debe hacer inmediatamente después de sufrir una estafa por Bizum.

Actuar de inmediato es esencial

Lo primero que hay que hacer es contactar rápidamente con el banco. Aunque Bizum es una transferencia instantánea, la entidad bancaria puede actuar si se detecta el fraude de inmediato. Algunos bancos pueden ayudar a bloquear operaciones si se notifica con rapidez y hay indicios claros de fraudes.

También es fundamental reunir todas las pruebas posibles, desde capturas de pantalla del movimiento realizado de Bizum, hasta detalles como la fecha, el número del receptor, si han existido conversaciones por Whatsapp, SMS, capturas previas. Cuanta más documentación se tenga mucho mejor.

Debido a que el envío sin consentimiento puede ser considerado como un delito de estafa o apropiación indebida, se debe presentar una denuncia. Esto es fundamental para activar protocolos de bloqueo e investigación. Cuanto antes se haga esa denuncia, las posibilidades de recuperar el dinero aumentan.

Reclamar y presionar al banco para recuperar el dinero

Una vez que se ha puesto la denuncia, se debe presentar una reclamación formal en el banco. Se puede hacer a través del servicio de atención al cliente o a la Unidad Especializada solicitando el bloqueo y reversión de la operación. Hay que asegurarse de tener un acuse de recibo y número de expediente, ya que esto respalda el caso para las siguientes acciones.

Si la entidad bancaria no resuelve favorablemente o no responde, se puede elevar el caso al Banco de España como autoridad supervisora. Este organismo puede actuar como mediador en disputas financieras.

En el caso de que el fraude sea importante o se complique, un abogado penalista puede ayudar a recuperar el importe estafado. Pero, el éxito de esta operación va a depender, sobre todo, de la rapidez de actuación y de las pruebas presentadas.

Qué tipo de fraude relacionados con Bizum existen

Bizum inverso

Esta es una de las estafas más frecuentes: la solicitud fraudulenta de dinero que la víctima suele aceptar creyendo que es un ingreso. Hay que tener en cuenta que un ingreso nunca va a requerir de autorización, si la aplicación pide autorizar algo, hay que desconfiar de inmediato, y por supuesto, no aceptarlo.

Vishing y suplantación de empleados

Algunos estafadores utilizan llamadas falsas haciéndose pasar por el personal del banco para solicitar pagos “para resolver un problema”, pero lo que hacen es bloquear la cuenta mientras impulsan un Bizum inverso.

Estafas en compraventa o falsas compras

En plataformas de segunda mano, un supuesto comprador puede enviar una “solicitud de pago” en lugar de un Bizum real. Esta solicitud debe ser rechazada de inmediato, y si se acepta, se debe actuar cuanto antes para recuperar el dinero.

Premio falso o soporte fraudulento

Se tratan de mensajes que aparentan ser del soporte de Bizum o de alguna entidad, pidiendo que se envíe dinero para liberar un premio o solucionar un problema técnico. Estos suelen ser casos de phishing clásicos. Nunca Bizum ni un banco solicitarían dinero para liberar nada ni para solucionar un problema técnico.

¿Es posible recuperar el dinero?

Como hemos mencionado anteriormente sí, pero hay que demostrar que se fue víctima de un fraude, que se actuó con celeridad y que el estafador recibió el dinero sin que se enviara conscientemente. Aunque Bizum no permite cancelar pagos una vez que han sido confirmados, los bancos tienen una responsabilidad, según el Real Decreto Ley 19/2018, por lo que podrían devolver el dinero si detectan que, efectivamente, se trata de una estafa o fraude.