No ha clicado en ningún enlace sospecho, tiene antivirus en su teléfono móvil, incluso lleva una tarjeta de protección para evitar que le copien la tarjea, es prudente en sus compras, no paga con tarjeta en cualquier sitio, por supuesto no hay pinchado en enlaces sospechosos para sacarle datos como el phishing pero le han robado sus datos los datos de su tarjeta bancaria y han comprado con ella.