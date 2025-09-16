Cómo combinar varias cuentas bancarias para evitar gastos y ahorrar en la gestión de tu dinero

La clave está utilizar cada cuenta con una finalidad específica

Tener varias cuentas bancarias puede parecer un desorden financiero o una pérdida de tiempo. Sin embargo, si se gestionan bien, no solo es una práctica que permite ahorrar en comisiones, sino también controlar mejor los gastos, mejorar la planificación y proteger el ahorro. La clave está en saber entender las reglas del juego bancario y utilizar cada cuenta con una finalidad específica. No es una opinión, sino que se trata de un consejo respaldado por el propio Banco de España o la CNMV.

El error habitual: tener una sola cuenta “para todo”

La mayoría de las personas usa una única cuenta bancaria para todo: ingresar la nómina, pagar el alquiler, domiciliar recibos, hacer transferencias, pagar con tarjeta… y también ahorrar, si queda algo. Pero esta estrategia conlleva varios problemas, ya que los ingresos, los gastos recurrentes y el ahorro a veces se mezclan en una única cuenta corriente, lo que puede dificultar el control del gasto y la planificación financiera.

Por eso, lo que se recomienda es valorar un uso estratégico de varias cuentas bancarias complementarias. Eso sí: hay que saber cómo organizarlas.

¿Por qué tener varias cuentas puede ayudarte a ahorrar?

Según la OCU, mantener al menos tres cuentas diferenciadas puede ayudarte a reducir comisiones y evitar errores comunes en la gestión del dinero. Estas son sus funciones:

Cuenta operativa principal : para ingresos (nómina, pensión, autónomos) y domiciliaciones.

: para ingresos (nómina, pensión, autónomos) y domiciliaciones. Cuenta de pagos o “tarjeta ”: vinculada a una tarjeta prepago o débito para gastos del día a día.

”: vinculada a una tarjeta prepago o débito para gastos del día a día. Cuenta de ahorro: sin domiciliaciones, solo para reservar dinero a medio o largo plazo.

Tener una cuenta exclusivamente para ahorrar te ayuda a no tocar ese dinero por error o impulsivamente. Además, separar los gastos del día a día del fondo de emergencia o del ahorro permite saber exactamente cuánto dinero disponible tienes sin confusiones.

Cuánto cuesta mantener varias cuentas (y cómo evitarlo)

La CNMV recuerda que muchas entidades cobran comisiones de mantenimiento por cada cuenta adicional, salvo que se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, hay bancos que exigen ingresos regulares, un número mínimo de recibos domiciliados o el uso habitual de tarjetas para eliminar comisiones.

Para el Banco de España, “la comisión media anual por mantenimiento de una cuenta sin vinculación se sitúa en torno a los 200 euros al año” en varias entidades analizadas.

Por eso, si vas a abrir varias cuentas, es fundamental saber elegir entidades que no cobren mantenimiento si usas la cuenta para nómina o recibos. También es una opción usar cuentas online sin comisión para pagos cotidianos o ahorro. Además, no podemos olvidarnos de cancelar las cuentas que no usemos, ya que el mantenimiento puede seguir cobrándose incluso si el saldo es cero.

Cómo organizarte para que las cuentas trabajen para ti

Una vez abiertas y sin costes, la estrategia consiste en asignar un rol a cada cuenta y automatizar las transferencias. El esquema que propone la OCU (y que también recomienda el Banco de España) es el siguiente:

Domicilia la nómina en la cuenta principal. Programa un traspaso automático mensual a tu cuenta de gastos (por ejemplo, 500€ para comida, ocio, gasolina). Programa otro traspaso a la cuenta de ahorro (por ejemplo, 10% de tu ingreso mensual). Usa solo la cuenta de gastos para pagar: si se agota, no gastas más.

¿Cuántas cuentas son demasiadas?

No hay una cifra ideal, pero para muchos expertos tener más de tres cuentas si no se gestionan bien puede convertirse en un foco de confusi�ón y duplicidad de costes.

Lo importante no es la cantidad, sino que cada cuenta tenga un objetivo, no genere comisiones y no se quede olvidada. Si una cuenta lleva más de 6 meses sin actividad y no cumple ninguna función, probablemente sobra.

La idea de tener “solo una cuenta para todo” suena simple, pero no siempre es la opción más rentable. Con el coste medio de mantenimiento cercano a los 200 euros al año en algunas entidades, elegir mal puede salir caro. Pero elegir bien, y combinar varias cuentas sin comisiones permite ahorrar, organizar y proteger tu dinero con mayor eficacia.