Los recortes de Ryanair golpean al turismo tras suprimir un millón de plazas en los aeropuertos regionales

Ryanair amenaza con recortar otro millón de plazas para el próximo verano en España en su batalla contra la subida de las tasas aeroportuarias. El responsable de la compañía, Michael O'Leary, ha anunciado que en dos semanas tiene previsto venir a Madrid y anunciarlo. Esto se sumaría a los dos millones de asientos que se han eliminado ya entre la planificación para la próxima temporada de invierno y la salida de la aerolínea de algunos aeropuertos.

Todas estas medidas se toman en contra de la decisión de AENA de subir las tasas aeroportuarias. Esto es lo que tienen que pagar las aerolíneas por cada pasajero que transportan y utilizan esas infraestructuras. Michael O'Leary le ha dicho al ‘Financial Times’ que AENA tiene un enfoque monopolístico en los precios y que si le resulta demasiado caro volar a los aeropuertos regionales de España, lo harán otros. Es decir, que no hay señales de que la batalla vaya a relajarse.

Ryanair es la aerolínea que más pasajeros transporta a España

Hace 10 días, Ryanair anunció que no realizaría vuelos de invierno en aeropuertos como los de Santiago, Vigo, Valladolid, Jerez y Tenerife. El responsable de AENA acusó a la compañía de extorsión y de deshonestidad. El ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a hablar incluso de chantaje.

Todo esto en el conflicto público porque en realidad, en el sector, muchas voces dicen que las dos partes están condenadas a entenderse. Y esto ocurre porque Ryanair es la aerolínea que más pasajeros transporta a España: 650 millones el año pasado, casi una quinta parte del total. Y a su vez, España es el segundo mayor mercado para la compañía después de Italia.

La aerolínea está batallando contra una multa de más de 100.000 millones

La compañía ya ha tenido ciertas disputas con Reino Unido o en Francia, pero este no es el único conflicto que mantiene Ryanair con el Gobierno. La aerolínea está batallando contra la multa de más de 100.000 millones que le impuso Consumo, entre otras prácticas, por cobrar por el equipaje de mano.

Esa sanción está suspendida cautelarmente y la compañía ha dicho que confía en que finalmente sea anulada por la Justicia europea. Hoy, O'Leary ha conversado con el comisario de Transportes, una reunión que ha causado bastante malestar en el Gobierno español, que ya ha dicho que espera que la comisión se ponga del lado de los consumidores y no de la multinacional.