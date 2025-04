Las famosas monas de Pascua están carísimas este año. Su precio se ha disparado en un 30%, aunque eso no ha conseguido frenar la tradición en Cataluña durante la Semana Santa . Según informa Alberto García, los obradores no dan abasto. “El chocolate lo empezamos a elaborar después de Navidad y ya se pone a la venta”, resalta Ramón Pérez, de la pastelería ‘La Palma’.

Ellos trabajan sin descanso para que estos días de Pascua nadie se quede sin su mona. “Antes me compraban a mí y ahora compro para mis nietos”, afirma una mujer. Se espera que las ventas sean iguales o mayores a las del año pasado.

Hoy ya no hay colas en las pastelerías. Todo para seguir con la tradición de comer este pastel de Pascua que tiene cada año más adeptos. Se trata de una tradición en la que los padrinos regalan a sus ahijados una torta decorada con huevos y otras figuras. Es uno de los dulces más típicos en Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Murcia y Aragón.

Por suerte, el precio será similar al del año pasado a pesar de la subida de las materias primas . “Ha subido el chocolate, la mantequilla y los huevos, pero hacemos un esfuerzo para no incrementar los precios”, confiesa Pérez.

"Tenemos mucha variedad. Es importante no caer siempre en los tópicos de las películas de Walt Disney, aunque sean de los que más funcionan", reconoce Lluís Estrada, propietario de la pastelería 'Canal'. Estrada defiende que es una tradición "que no se pierde" y que "cada vez hay más personas que quieren hacer la suya propia, incluso gente de fuera". El domingo y el lunes de Pascua son los días de mayor consumo de la mona. Aunque muchos no puedan esperar y empiezan a comerla desde hoy.