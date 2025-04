Los bateeiros más veteranos lamentan la bajada de producción del mejillón. Los cocederos de este producto también lo notan. “Hemos tenido muchísimos problemas con el mejillón. Primero no engordaba, no crecía, de caja en la batea. Pero lo que más notamos es la falta de carne en el mejillón, no engordaba", afirma Manuel Aval, gerente de ‘Bateamar’.