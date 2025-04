Johnny mezcló seitán y levadura, echó remolacha y pimentón y consiguió una versión del jamón serrano, imitando incluso la grasa de la loncha . “El jamón serrano no salió a la primera, me dijo mi suegra ‘Ni de broma’”.

La receta del jamón y de otros 99 platos están en el libro ‘El carnicero vegano’, donde prepara un chuletón, un filete de atún o chicharrones. “Yo soy vegano y hay muchas personas vegetarianas, no porque no nos guste la carne, sino porque no nos gusta de dónde viene”, resalta.