Tal y como recuerda la Agencia Tributaria, sólo las unidades familiares pueden optar por la tributación conjunta. En términos fiscales, una unidad familiar se compone de los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera, los hijos menores de edad o mayores incapacitados judicialmente que convivan con ellos. Sin embargo, en caso de separación o divorcio, uno de los progenitores podrá hacer declaración conjunta con los hijos si estos dependen exclusivamente de él o ella.

Las parejas de hecho , aunque tengan hijos en común, no pueden presentar declaración conjunta como pareja. En estos casos, solo uno de los dos puede optar por incluir a los hijos en su unidad familiar.

La opción conjunta suele ser recomendable cuando uno de los cónyuges no trabaja o sus ingresos no superan el mínimo exento. En este caso, la reducción de 3.400 euros puede generar una devolución considerable. También es recomendable si hay hijos menores y uno de los progenitores no tiene ingresos, como en el caso de algunas unidades monoparentales.