Los expertos suelen recomendar no esperar al último momento para revisar el borrador de la Declaración de la Renta y asegurarse de que se han aplicado correctamente todas las reducciones y exenciones posibles. Cometer pequeños errores como no incluir deducciones autonómicas o no actualizar datos familiares pueden suponer cientos de euros de diferencia. Por eso, hemos recopilado 15 consejos de expertos para reducir la cantidad a pagar en la Declaración de la Renta.