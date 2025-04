Y la visión de los sectores afectados no es del todo negativa. "Yo creo que hay que mirar con optimismo. Tenemos un producto de marca y de gran valor. En EE.UU se nos aprecia y se nos quiere. No somos genéricos", sostiene Antonio Martínez, presidente DOP Queso Manchego. La solución para combatir los efectos negativos será la promoción del producto.

Las empresas no podrán recortar plantilla y no podrán deslocalizarse. "El compromiso desde el Ministerio de Trabajo es, por supuesto, no garantizar los recursos y la protección del tejido productivo y del empleo, pero con condicionalidad, lo que es de sentido común. Nadie entendería que salváramos a las empresas para que a la vez les permitamos despedir a la gente trabajadora en nuestro país. Y nadie entendería que si alguien deslocaliza un sector productivo recibiera ayudas", sentencia con el objetivo, según ella, de que no sean los que menos tienen los que "paguen los platos rotos" de la Administración Trump.