Nuevo permiso climático: ¿en qué consiste esta medida sin precendetes?

El Gobierno blinda a los trabajadores ante las inclemencias del tiempo y anuncia una medida laboral sin precedentes. Ni Filomenas, ni futuras DANA podrán dejar sin cobrar a los empleados que no acudan a sus puestos de trabajo por imposibilidad o por peligro. Según informa Carlota Núñez y Cristina Herráez en el vídeo, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo permiso retribuido, llamado permiso climático, que blinda el derecho de los trabajadores a no acudir al trabajo en caso de catástrofes o alertas climáticos. Los cuatro primeros días los pagarán las empresas, algo que no convence a los empresarios, que si están de acuerdo con tomar medidas al respecto.