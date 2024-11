El pleno de la indignación por la DANA en Aldaia: "¿Quieres que te diga todas las pastillas que estoy tomando?”

Los vecinos de Aldaia , una de las localidades más afectadas por la DANA , no pueden más. El pleno municipal, celebrado ayer en el Teatro del Mercado después de ser habilitado tras la riada, ha estado lleno de dolor e indignación por la gestión de las ayudas, según informa Montse Ávila.

Con más de cuatro horas de pleno, los vecinos de Aldaia han tomado la palabra para pedir certezas, soluciones y la dimisión del alcalde . “Si le da un infarto a mi hija, qué hago. Cojo un rifle y me cargo al alcalde que es el primero que tengo al lado, luego al de Valencia y luego al de Madrid”, ha asegurado una mujer.

El pleno que se ha vivido en Aldaia será difícil de olvidar. Los vecinos han expresado todo su dolor y su rabia por la gestión de la DANA. “Estoy viviendo en un trastero sin luz y sin agua. La mayoría no os habéis mojado el culo, me lo he mojado yo”, ha recalcado una mujer. “Habéis avisado y nos habéis dejado abandonados”, ha resaltado otro.