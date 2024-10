Estados Unidos sostiene que no apoyará un ataque israelí -como respuesta a los misiles iraníes - contra las instalaciones nucleares de Irán, pero no dice nada sobre sus instalaciones petrolíferas. “Eso no lo negociamos en público”, asegura el presidente de EEEUU, Joe Biden, en unas declaraciones que han provocado la mayor subida del crudo de los últimos meses, según informa Cristina Montalvo.