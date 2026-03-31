Soledad Puértolas, escritora: “Toda vida es extraordinaria”

Miguel Manso 31 MAR 2026 - 14:42h.

La escritora zaragozana explora la cotidianidad y el misterio en su nueva obra, ‘En el cámping’

La académica captura en estos relatos los "trasfondos" que dan sentido a la vida diaria

Compartir







La reconocida escritora y académica de la Real Academia Española, Soledad Puértolas (Zaragoza,1947) ha publicado en febrero de 2026 su libro más reciente titulado ‘En el cámping’’. Bajo el sello de la Editorial Anagrama, esta obra se presenta como una recopilación de relatos que profundizan en la psicología humana, las relaciones interpersonales y los ecos del pasado, culminando con el cuento homónimo que cierra el volumen.

Fiel a su trayectoria, que incluye el Premio Planeta (1989) y su labor en la silla «g» de la RAE, Puértolas demuestra en esta obra por qué es una de las figuras más señeras de la narrativa actual. Para la autora, narrar es una forma de fluidez, similar al acto de nadar, donde busca que las palabras se deslicen con naturalidad para crear un mundo propio y comunicárselo al lector.

‘En el cámping’ reafirma su compromiso con el género del cuento, al que considera un vehículo de enorme calidad que exige precisión y un encaje perfecto de todas sus piezas. Puértolas despliega su característica mirada sobre lo cotidiano, capturando esos "trasfondos" que dan sentido a la vida diaria. “Toda vida es extraordinaria”, explica en una entrevista en Noticias Cuatro. “Ninguna vida es anodina”.

Puértolas ha mantenido una trayectoria literaria prolífica y diversa, abarcando la novela, el ensayo y el cuento, género por el que siente una especial predilección y en el que busca la perfección y la concisión. En 2010, ingresó en la Real Academia Española para ocupar el sillón «g», pronunciando un discurso centrado en los personajes secundarios del Quijote, reflejo de su interés narrativo por las vidas cotidianas y los trasfondos aparentemente menores. A lo largo de los años, ha seguido explorando estas temáticas en obras como su ensayo ‘La vida oculta’ y libros de relatos recientes como Cuarteto y su última publicación, ‘En el cámping’.

Además de su labor creativa, Puértolas ha ocupado puestos de alta responsabilidad institucional, destacando su nombramiento en 2018 como presidenta del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España. Su obra se considera esencial para entender la narrativa actual en español, destacando por una prosa que ella misma compara con la fluidez de nadar y por una aguda observación de la psicología humana.