Un concierto de Rosalía vivido en directo: los momentazos de un éxtasis de 'Lux' en Madrid

Beatriz Benayas 31 MAR 2026 - 21:18h.

Madrid levitó al ritmo de Lux con el primero de los ocho conciertos de Rosalía en España.

El primer show de Rosalía, una obra de arte

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Madrid levitó al ritmo de Lux con el primero de los ocho conciertos de Rosalía en España. Hay unanimidad entre su público. Con este disco y esta gira, se eleva a lo más alto. Y para los que lo vieron en directo la noche fue una obra de arte hecha concierto. Lo dicen hasta los amantes del heavy metal que encontramos entre el público. Rosalía alcanzó la perfección vocal y estética con un directo que fue un regalo.

Los grandes momentos del concierto fueron la interpretación del Mío Cristo ataviada de blanco por su belleza vocal que hizo saltar lágrimas y erizó el vello, el momento en que se coló en un cuadro cual Gioconda para cantar el Can´t take my eyes off you, como muestra de la sucesión de representaciones artísticas que integró en el espectáculo, y siendo Rosalía, cómo no, su capacidad de sorprender, el inventó de ese botafumeiro cargado de incienso para bailar los compases más cañeros del Motomami.

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Eran muchos los que esperaban en silencio subir a los cielos con ella, con Rosalía porque lo que se vivió anoche en el Movistar Arena no fue una procesión de lunes santo, fue una revelación. Una ceremonia única de más de 17.000 personas. Llegaba tras la incertidumbre de la intoxicación en Milán. Pero en Madrid, Rosalía renació. Y lo hizo a lo grande: 105 minutos de espectáculo, dividido en actos, mezclando la pureza de su voz que llenaba todo el espacio con una rave al terminar berghain o este momento en el que inundó de incienso todo.

Abajo, una orquesta en directo que acompañaba a una Rosalía que pasa de lo íntimo a lo salvaje en cuestión de segundos Sobre el escenario una obra total. Pero también un confesionario en pleno concierto y momentos casi teatrales que rompían la cuarta pared. No fue solo el inicio de una gira. Porque Madrid, por una noche fue un escenario de fe del que se despidió con lágrimas en los ojos.

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Y para poner la guinda llegó Eugenia y su conversación viral con Rosalía. De fan a artista. Un bombazo viral en la que ambas estuvieron perfectas. La artistas al llamarla tras oír sus gritos y preguntar su nombre que compartió con todos. Y el mensaje de la fan que dijo que Rosalía no tenía vicios porque el vicio era ella. La cantante la dedicó una canción, informa Montse Ávila.