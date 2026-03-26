Las razones de Rosalía para suspender el primer concierto de su vida en Milán

La catalana había estado vomitando de forma reiterada entre bastidores hasta que no pudo más.

A cuatro días de su concierto en Madrid, Rosalía ha tenido que suspender su actuación en Milán.

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A cuatro días de su concierto en Madrid, Rosalía ha tenido que suspender su actuación en Milán. En mitad de su espectáculo, la artista ha explicado que sufría una intoxicación alimentaria. Es la primera vez que suspende un concierto en toda su carrera y ha pedido disculpas a sus fans, informa Montse Ávila.

Poco antes de llegar a mitad de concierto, Rosalía decidía parar en seco. La catalana había estado vomitando de forma reiterada entre bastidores. Algo que aunque de forma muy sutil, se había notado durante el show.

Durante de madrugá, la ultima canción que pudo cantar, se la veía cubriéndose la boca para taparse las arcadas y varios temas antes, tenía que parar de hablar para beber agua. Una escena que, según los fans, repitió muchas veces durante los casi 60 minutos en los que pudo hacer el show. Intentó darlo todo y lo hizo despidiéndose entre lágrimas para después tener que abandonar el recinto en ambulancia.

Era la primera vez en su carrera que cancelaba un concierto. Ahora, todas las miradas están puestas en su próxima cita en cuatro días en Madrid. ¿Llegará a tiempo? De momento, el equipo de la cantante no ha confirmado cambios en la gira.