Miguel Manso 03 MAR 2026 - 14:42h.

El autor madrileño publica ‘Mentira’, su primera novela tras la saga ‘Reina Roja’

“El arte consiste alcanzar verdades diciendo mentiras”, explica

Con más de 12 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, Juan Gómez-Jurado se ha consolidado como el autor en lengua castellana más leído del planeta. Lo que comenzó como un éxito notable con su primera novela, ‘Espía de Dios’, ha derivado en un fenómeno literario y audiovisual sin precedentes, especialmente tras la creación del universo ‘Reina Roja’. “El éxito es no ser un gilipollas y hablarte con tus hijos”, explica en una entrevista con Noticias Cuatro.

Gómez-Jurado, nacido en Madrid en 1977 y formado como periodista en la Universidad CEU San Pablo, ha trabajado en medios como ABC, COPE y El Mundo antes de dedicarse por completo a la narrativa. Su personaje más icónico, Antonia Scott, nació de una curiosa anécdota personal: el autor la imaginó un 4 de julio de 2008 a las tres de la mañana, mientras paseaba a su hijo que no lograba conciliar el sueño. Este personaje protagoniza una serie que ha sido la más leída en España durante años y cuya adaptación televisiva en Amazon Prime Video alcanzó el número 2 en Estados Unidos en su estreno.

A pesar de su éxito masivo, el autor asegura que los millones de libros vendidos no le escriben “ni una sola línea de su próxima obra” y que afronta cada nuevo texto con el vértigo del aprendizaje. Tras cerrar el ciclo de Reina Roja, Gómez-Jurado ha emprendido un nuevo camino con ‘Mentira’. En esta obra, se aleja de los entornos urbanos para situar la trama en una aldea aislada del valle de Somiedo, bajo la premisa de una narradora no confiable, Eva Ramos, una mujer que ha hecho de la mentira su profesión.

Podcasting y literatura infantil y juvenil

El escritor, que también es una figura clave del podcasting en España con programas como ‘Todopoderosos’ y ‘Aquí hay dragones’, defiende la literatura como una forma de manipulación consentida. Para él, el escritor es alguien a quien se paga por engañar, permitiendo alcanzar verdades profundas a través de la ficción, a diferencia de la mentira en otros ámbitos como la política. “El arte consiste en manipular y alcanzar verdades diciendo mentiras”, explica.

Más allá de sus thrillers para adultos, Gómez-Jurado mantiene una prolífica producción de literatura infantil y juvenil, destacando las series Alex Colt y el universo Amanda Black, esta última coescrita con su esposa, la psicóloga Bárbara Montes.