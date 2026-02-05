En busca de la niña del Guernika

Los impulsores de la exposición 'Buscando el rastro' buscan a la niña del Guernika

¿Quién es esta niña? Es lo que se preguntan desde hace meses los impulsores de la exposición Buscando el rastro, (Casa de Cultura de Gernika, del 19 de enero 2026 al 20 de febrero 2026). Unas fotografías halladas en el rastro de Madrid revelan una historia, la de una familia, que solo ella puede contar. Ahora tendría unos 85 años. Nadie sabe quiçen es. Es todo un misterio, informan Maialen Larrinaga, y Eneritz Gómez.

Hibai Agorria, fotógrafo, confirma que "durante los últimos 6 años hemos estado mirando el archivo, hablando con historiadores, gente que podría saber de la familia y no hemos tenido ninguna noticia".

Un tesoro que ahora busca dueña

En medio del rastro madrileño, Hibai y Daniel encontraron estos negativos hace una década, "que alguien de Gernika las encuentre en la basura y que aparezca Gernika en esa época. De esa época no se tienen muchas fotos porque después del bombardeo se quemaron los archivos. Y cada vez que se encuentra algo es un pequeño tesoro", confiesa Hibai.

Descubrieron algo sorprendente en los 140 negativos se ve a esta familia explorar el País Vasco hace 70 años. "Salen muchas banderas españolas en balcones de Bermeo, algo raro, por lo que nos dicen puede ser el día que vino Franco a Bermeo a inaugurar el tren en 1955.

En todas las imágenes, la clara protagonista es ella, una niña que por aquel entonces tendría 11 años. "No sabemos si estará viva. Calculamos que tendrá unos 85 años.

Ahora muestran este archivo al públicoi para tratar de dar con ella. Alguno en la calle aún dice que le suena la cara y no se pierde la fe en que alguien pueda llegar a reconocerla. "Me encantaria dárselas", dice Hibai. Los vecinos también creen que para ella sería una alegría recuperarlas.

Como dice Hibai, esta exposición en la Casa de Cultura de Gernika, invita a la comunidad a acercarse, mirar con atención y ayudarnos a reconocer a la familia o, especialmente, a la niña protagonista. "Nuestro deseo es devolverle estas imágenes y cerrar un círculo que comenzó hace casi siete décadas.

“Un archivo olvidado de Gernika” es un viaje entre la memoria y la imaginación, un recordatorio de que cada fotografía guarda una historia. En este caso, además, es una búsqueda activa: unir pasado y presente para devolver a alguien sus recuerdos."

Mientras, sigue el misterio de la niña del Guernika.