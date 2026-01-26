Laura Portas, escritora: “Cuando te dejas llevar por las palabras descubres un mundo interior desconocido”

Miguel Manso 26 ENE 2026 - 14:51h.

La escritora gallega recupera el esplendor del balneario de Mondariz en su nueva novela 'El palacio del agua'.

Misterio, lujo y lucha de clases: los secretos que ocultan las aguas “milagrosas” del Gran Hotel.

La periodista y escritora Laura Portas (Cambados, 1992) ha regresado a las librerías con su segunda novela, "El palacio del agua" (Plaza & Janés, 2026). Tras el éxito de su debut, ‘’El baile de las mareas’, la autora propone un viaje literario de que traslada al lector al emblemático Balneario de Mondariz (Pontevedra) durante su época dorada en la década de 1920.

La trama se centra en Candela, una mujer que comienza a trabajar en el Gran Hotel, donde convive con la élite social, política y cultural de un país en tiempos convulsos. La historia combina el misterio y la intriga con un triángulo amoroso y una peligrosa trama criminal, todo ello bajo la sombra de la dicotomía entre la aristocracia y el servicio. Portas destaca que decidió ambientar su obra en Mondariz tras descubrir que, pese a su "historia tremenda", el lugar apenas había sido explorado en la ficción.

El proceso de documentación fue exhaustivo para lograr el máximo rigor histórico. La autora utilizó ejemplares de ‘La temporada’, la revista propia del balneario, para reconstruir detalles como los menús, la música y las rutinas diarias de los huéspedes. Además, la novela rinde homenaje a figuras históricas que frecuentaron el recinto, como Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós, quienes aparecen bajo los trasuntos de Amalia Prado y Benedito Vélez. También se rescatan curiosidades reales, como el uso de una moneda propia (los Peinadores) y el concepto de ‘aeroterapia’.

La trayectoria profesional de Laura Portas ha estado estrechamente vinculada a los medios de comunicación. Trabajó como reportera en Informativos Telecinco, en diversos programas de la misma cadena y en Antena 3 Noticias. “No podría entender la literatura sin el periodismo, pero cuando te dejas llevar por las palabras descubres un mundo interior desconocido”, explica en una entrevista con Noticias Cuatro.

Para Portas, quien reside en Madrid, escribir sobre su tierra natal es una forma de combatir la "morriña" y honrar el patrimonio gallego. Aunque reconoce que compaginar su profesión con la escritura de esta novela en tan solo nueve meses fue un reto logístico, la autora subraya que Galicia es para ella una "fuente inagotable de inspiración".