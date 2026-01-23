Javier Gomá, filósofo: “Es llamativo que se niegue que la humanidad progresa moralmente”

Miguel Manso 23 ENE 2026 - 14:59h.

En ‘Fuera de carta’, Javier Gomá “cocina” 33 raciones de pensamiento para la vida diaria

Ni expertos ni académicos: Gomá propone un banquete filosófico apto para todos los públicos

El filósofo Javier Gomá Lanzón (Bilbao, 1965) regresa a las librerías con ‘Fuera de carta’ (Galaxia Gutenberg), una obra que rompe con la seriedad del aula para colarse en la mesa del lector. Utilizando una metáfora culinaria, el autor presenta una serie de "degustaciones filosóficas" diseñadas para quienes buscan dar sentido a su día a día sin empacharse de erudición.

En el mundo de la restauración, los platos "fuera de carta" son sugerencias del chef con productos frescos del día. Gomá traslada esta idea al pensamiento. Si la "carta" es la tradición filosófica milenaria, este libro ofrece recetas propias, cocinadas con los ingredientes de la experiencia personal del autor.

En el libro se tratan temas como la dignidad humana, la vulgaridad actual, la longevidad y hasta reflexiones sobre objetos cotidianos como el tenedor o el retrete. Y también sobre el progreso moral, donde el autor se muestra tajante.

“Es llamativo que se niegue que la humanidad progresa moralmente -explica en una entrevista con Noticias Cuatro-. Pregúntale a una mujer, un pobre, un niño, un parado o un enfermo en qué época les gustaría vivir”, se pregunta.

‘Fuera de carta’ no es un libro para especialistas. Es una obra que habla sobre el mundo, para todo el mundo y con un poco de mundo, apostando por el ingenio y el buen tono en lugar de la jerga científica.

Gomá sostiene que cualquier persona, por el simple hecho de vivir y envejecer, ya está interpretando el mundo, lo que la convierte en "filósofo" por derecho propio.

Gomá apuesta por la brevedad extrema. El libro se estructura en ensayos cortos con una regla de oro: exactamente 630 palabras. El objetivo es que cada pieza sea un sabor corto que guste, pero no empache.

En la segunda parte del libro el autor dialoga con los "grandes chefs" del pensamiento: Platón, Aristóteles, Séneca, Kant y Ortega y Gasset. Pero pide evitar la “beatería cultural” que convierte en “intocables” a estos autores clásicos. Invita a leerlos y establecer un diálogo íntimo (y filosófico) con ellos.