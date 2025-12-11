El pop de hoy es más triste, simple, negativo y estresante

Las canciones de hoy son más simples, negativas y estresantes que hace 50 años

Un estudio ha comparado más de 20.000 éxitos estadounidenses para llegar a esta conclusión

Un estudio analiza las 20.000 canciones más escuchadas en EE.UU. entre 1973 y 2023, de Elton John a Billie Eillish. Y ha sacado una conclusión, informa Montse Ávila. En los últimos 50 años, las letras de las canciones más populares se han ido haciendo más negativas y contienen más referencias al estrés. Con analizar algunas de ellas se constata esta realidad.

¿Qué podrían tener en común 'Go Your Own Way' de Fleetwood Mac de los años 70 y 'Drivers License' de Olivia Rodrigo en 2021? Pues ambas hablan de lo mismo, el fin de una relación, y ambas fueron hits en su momento. Pero el enfoque es distinto, la más reciente se tiñe con un mensaje más triste.

Las canciones, más negativas en las últimas décadas

Algo que, según un estudio científico de la Universidad de Viena, podría no ser casualidad. Y es que las letras de las canciones han ido aumentando en negatividad en las últimas cinco décadas.

Una temática que refleja que estamos más estresado o ansiosos, y con ello con una tendencia más depresiva. Una radiografía de nuestra sociedad que también viven nuestras divas del pop, que eligen estéticas o letras más enfocadas en la melancolía, como Lana del Rey, Lorde o Billie Eilish.

Aunque esta tendencia cambia radicalmente cuando estamos sumidos en contextos sociales o políticos complejos, que es cuando elegimos canciones mucho más positivas. Como fue el caso del 11S o la pandemia con la mítica 'Resistiré'. Y es que la música siempre es el lugar al que todos buscamos ir.