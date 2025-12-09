La guerra Lux: Las colas virtuales de los fans de Rosalía para lograr entradas

Ha sido tal la expectación que los fans de Rosalía la han puesto nombre: La guerra Lux.

La preventa de las entradas en para su próxima gira se han agotado en menos de dos horas en una cola virtual interminable

Rosalía vuelve a desatar la locura en las redes. En esta ocasión, por la preventa de las entradas para su próxima gira. En menos de dos horas, se han agotado. Y eso que para conseguirlas había que pasar toda una serie de requisitos, una cola virtual interminable. Ha sido tal la expectación que los fans de Rosalía la han puesto nombre: La guerra Lux.

Hoy había que armarse de dispositivos o evocar al espíritu religioso del disco porque salían a la venta las primeras entradas para los conciertos de Rosalía. "Yo he estado desde las 7 de la mañana esperando a que salgan las entradas", dice una fan. Otro fan reconoce haber estado "pendiente como tal he estado desde las 9 de la mañana en la sala de espera y hasta las 10 que ha abierto".

"Buahhhh... 51.000, o sea que nada..."

Con alarmas, a primera hora de la mañana había que comenzar una cola virtual a veces eterna. "Buahhhh... 51.000, o sea que nada...".Son las personas que tienen por delante, o lo que es lo mismo, una espera de mucho tiempo. "Mucho tiempo ahí en la cola, haciendo mucha espera, muchas personas...".

Las entradas que costaban desde 50 hasta 300 euros. "Merece la pena, es que es de mis artistas favoritas", dice otra seguidora. "Creo que es para el concierto que más tiempo he estado ahí esperando, y todo el rato ahí recargando la página".

Existía miedo de que ocurriese lo que nadie quería, quedarse sin su entrada. "He estado muy nerviosa también porque mucha gente se ha quedado sin entradas y yo no quería ser una de ellas".

Pero ha ocurrido, las redes se han llenado de fans sin entradas que ironizaban de esta manera, " unidades de entradas de Rosalía conseguidas. cero", decían.

Todos los fans tiene una nueva oportunidad el jueves, día en el que se abre la venta general.