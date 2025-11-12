'Toy Story 5', abre el debate: ¿Acabará la tecnología con los juguetes tradicionales?

'Toy Story 5' se hace eco de uno de los grandes debates del momento: ¿Juguete tradicional o juguete tecnológico?

¿Son las pantallas el verdadero enemigo de los niños?

Compartir







Atención a los fans de Toy Story, porque ya tenemos el adelanto de la quinta entrega de la saga. La película se hace eco de uno de los grandes debates del momento: Juguete tradicional o juguete tecnológico. ¿Son las pantallas el verdadero enemigo de los niños?

PUEDE INTERESARTE Elías Valiña, el cura que revivió el Camino de Santiago con una flecha amarilla

El Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio (AIJU) -entidad sin ánimo de lucro dedicada a la investigación, la seguridad y la calidad en todos los sectores de producto del ocio-, publica cada año una nueva edición de su Guía del juguete AIJU 3.0. El objetivo de esta guía es, precisamente, el de transmitir la importancia del juego y el juguete en la infancia ante la sociedad.

Es cierto que los niños están cada día más familiarizados con los dispositivos tecnológicos. Pero este informe destaca algunas realidades que, a veces, permanecen ocultas. Los alumnos y alumnas participantes en este estudio, manifestaban su preferencia por el juego tradicional frente a los dispositivos digitales.

PUEDE INTERESARTE Vicente resiste entre rascacielos como el abuelito de 'UP': lleva 53 años en su casa

En este sentido, el 76% reconocían que se sentían más creativos cuando juegan sin pantallas, y el 61% se sienten capaces de empatizar mejor y desarrollar habilidades sociales más profundas cuando participan en juegos físicos o de mesa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

También reconocen que disfrutan más de su tiempo de ocio cuando interactúan con amigos, juegan al aire libre o realizan manualidades. Lo clave, es darles la posibilidad de hacerlo frente a la comodidad de los dispositivos digitales. Esta actividades fomentan la cooperación, la empatía y la imaginación y promueven la creación de vínculos más fuertes y duraderos entre los y las menores.

Es decir, nuestros amigos de Toy Story aún tienen una oportunidad en su nueva aventura. La película, prevista en cines para el 19 de junio de 2026, se centrará en cómo los juguetes afrontan la era tecnológica.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

A sus ocho años, Bonnie, la niña de Jessie, recibe una tablet interactiva llamada Lilypad que acapara toda su atención y le hace dejar de lado a los clásicos Woody, Buzz y compañía. Ante esta nueva amenaza, la cuadrilla se embarca en una aventura para recuperar su lugar en la vida de su dueña.

La identidad, la adaptación y el choque entre lo tradicional y lo moderno serán la base de una nueva entrega que, queramos o no, tiene que ver mucho con la realidad que viven hoy en día muchos de nuestros niños.