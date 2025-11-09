El jurado otorga la Antena de Oro a Diego Losada por su "rigor periodístico y cercanía con la audiencia"

El premio al equipo de Noticias Cuatro en Valencia por no olvidar la DANA este año: "Gracias"

Compartir







Diego Losada, presentador de Noticias Cuatro en la edición de noche de lunes a viernes, ha recogido este fin de semana en Madrid la Antena de Oro con la que le ha distinguido la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. El jurado ha resaltado de Losada "su combinación de rigor periodístico y cercanía con la audiencia".

Antes de dar paso a una pieza del informativo del pasado miércoles 15 de octubre, Mónica Sanz le sorprendió en plató anunciando dicho premio. Por cierto, la presentadora recibió hace unos meses una Antena de Plata.

El presentador ha querido dedicar este galardón a todos sus compañeros, afirmando que "son una familia porque consiguen que la redacción sea un segundo hogar, hay muy buen ambiente de trabajo". "Hacen que las noticias que damos suenen a Noticias Cuatro, tienen estilo propio", ha subrayado Diego Losada.