Bad Bunny contesta con humor a Donald Trump tras la polémica por ser la estrella de la Superbowl

La NFL anunció el 28 de septiembre la elección de Bad Bunny como artista para el show de medio tiempo de la Superbowl

"Si no has entendido lo que acabo de decir tienes 4 meses para aprender", dice Bad Bunny en español en el Saturday Night Life

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó que la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) escogiera al cantante puertorriqueño Bad Bunny para el espectáculo musical del próximo Super Bowl, informa Álvaro Berro para Noticias Cuatro.

La NFL anunció el 28 de septiembre la elección de Bad Bunny como artista para el show de medio tiempo que tradicionalmente se hace en la final del campeonato nacional de fútbol americano, que se celebrará el 8 de febrero en Santa Clara, California.

Donald Trump, en medio de su cruzada contra inmigrantes en EEUU, dijo el lunes a la noche en el canal de noticias conservador Newsmax que no conoce al músico y que era "absolutamente ridículo" que la Liga de Fútbol Americano lo hubiera elegido para el show.

Tras hablar sobre las políticas contra inmigrantes indocumentados en EE.UU, el presentador de televisión Greg Kelly le dijo al presidente: "La NFL acaba de elegir al conejo Bad Bunny, o como se llame, un tipo que odia a ICE -el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas-, a quien usted no le cae bien y que acusa de racismo a todo lo que no le gusta". Y le preguntó al presidente: "¿Cree que deberíamos considerar ignorar a la NFL, hacer un boicot o algo por el estilo? Este tipo no parece un artista unificador y mucha gente ni siquiera sabe quién es".

"Nunca he oído hablar de él, no sé quién es. No sé por qué lo hacen. Es una locura", respondió Trump. "Me parece absolutamente ridículo", añadió.

Las ironías de Bad Bunny en el Saturday Night Life

Ante esta situación el cantante ha reaccionado con ironía y humor en el programa Saturday Night Life. "Está todo el mundo contento, hasta la FOX lo está", ha destacado con ironía en un montaje en pleno programa en el que se le apreciaba hasta como futuro presidente.

La realidad es que no es así y muchos se quejan del idioma en el que va a cantar. Para ellos el músico tiene respuesta en español. "Si no has entendido lo que acabo de decir tienes 4 meses para aprender". A algunos les da exactamente igual el idioma... porque sí que le conocen. Hasta Jennifer López ha salido a defenderle. "Su música trasciende el idioma. Es maravilloso lo que hace".

Los políticos y medios más conservadores proponen al cantante de country Lee Greenwood como alternativa. aunque si hablamos de cifras... Greenwood tiene una prolífica carrera sus números palidecen en comparación a los del puertorriqueño.