Gloria Estefan presenta su nuevo álbum, ‘Raíces’

Miguel Manso 05 OCT 2025 - 09:33h.

La superestrella latina presenta su nuevo álbum, ‘Raíces’, un homenaje a su familia y su herencia cultural

“Nunca he visto algo igual con el odio en las redes sociales en Estados Unidos”, explica

Compartir







Gloria Estefan (La Habana, Cuba, 1957) presenta ‘Raíces’, su nuevo álbum, un homenaje a la música que la formó. Este lanzamiento marca su trigésimo álbum de estudio y su primer álbum completo en español en 18 años.

‘Raíces’ conmemora los 50 años de Gloria Estefan en la música, una trayectoria que la ha consolidado como un ícono de la música latina. El proyecto fue grabado íntegramente con instrumentación en vivo y fue escrito por su esposo, Emilio Estefan.

El álbum incluye una emotiva canción en inglés dedicada a su nieto, Sasha, como un tierno homenaje a su familia. “Los hispanos compartimos la misma idea de familia, que va más allá de los padres y los hijos”, explica la cantante en una entrevista con Noticias Cuatro.

“Este álbum es un trabajo hecho con mucho amor -añade Estefan-. Cada nota, cada letra está llena de emoción y gratitud por este increíble recorrido. Gracias por el amor y el apoyo, han hecho de este uno de los momentos más significativos de mi vida”.

PUEDE INTERESARTE Los Backstreet Boys cumplen 30 años y lo celebran con shows en Las Vegas: las entradas no bajan de 500 euros

La cantante, que vive en Estados Unidos desde que tenía tres años, es muy crítica con la situación en el país. “Me preocupa el trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos -admite-. “Nunca he visto algo igual con el odio en las redes sociales”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Por eso cree que es más importante que nunca “tener la voz alta, mantenerse fuerte y hablar”. “El silencio es el peligro más grande”, alerta.

Con más de 100 millones de discos vendidos alrededor del mundo, Gloria Estefan ha sido acreedora de 8 premios GRAMMY, una nominación al Oscar por la canción Music of My Heart, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un premio Lifetime Achievement en los American Music Awards, una inducción al Salón de la Fama de Compositores Latinos y el prestigioso Premio Gershwin por Canción Popular. En 2015, el presidente Barack Obama honró a Emilio y Gloria Estefan con la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil en los Estados Unidos, otorgado a personas que han realizado contribuciones meritorias a la nación, la paz mundial y los esfuerzos culturales. En 2017, Gloria se convirtió en la primera cantautora cubanoamericana en recibir los honores del Kennedy Center.