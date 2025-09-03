Los conciertos están llenos de aquellas fans que forraban carpetas con sus caras en los 90 y los 2000

Taylor Swift anuncia que sacará su próximo álbum también en casete: el regreso de los formatos vintage

Washington D.CPocos desconocen el pegadizo estribillo del hit internacional 'Everybody'. Son los Backstreet Boys, famosos por ese y otros éxitos como 'I Want It That Way' o 'As Long As You Love Me' . Este año cumplen tres décadas de altibajos en el mundo de la música y lo celebran dando espectaculares conciertos en Las Vegas.

La boyband alcanzaba el éxito en las listas de ventas en 1997, aunque su 'peak' se prolongó hasta bien entrados los 2000. Recortes de revistas de las caras y cuerpos de sus integrantes forraban las carpetas de las adolescentes. Este verano han vuelto a subirse a los escenarios.

Unos shows deslumbrantes que emocionan a viejos y nuevos fans

Son conciertos con una puesta en escena totalmente futurista. 54.000 pantallas LED envuelven a A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson. Actuación musical en medio de gigantes figuras hechas con realidad virtual y efectos especiales de lo más alucinante. Luces y color hacen que haya que buscar casi con prismáticos al quinteto, diminuto en medio del show.

Alrededor del escenario, 20.000 butacas donde se sientan fans de todo tipo, sobre todo ellas. Desde nostálgicas que se enamoraron de los chicos en la segunda mitad de los 90 hasta fanáticos más jóvenes. Ellos pueden disfrutar ahora del renacimiento de una época que no aún eran muy pequeños para vivir. Y es que la gira se llama 'Into the Millenium Tour', en honor a ese tercer disco 'Millenium' que sacaron en 1999 y que les coronó como la banda entre las bandas.

Tres décadas en pie y nominados a banda del año en los MTV

Se notan las tres décadas de carrera. Tienen entre 45 y 53 años y unas vidas llenas de cicatrices. Entre los cinco acumulan denuncias por abusos, un manager que les robó millones, hermanos fallecidos, arrestos y enfermedades que cambiaron su voz para siempre. Pero ellos nunca han tirado la toalla. Ahora, 30 años después, han conseguido volver a las listas de los más vendidos y están nominados a 'banda del año' en los premios MTV que se celebrarán el próximo 7 de septiembre.

Actuarán en Las Vegas hasta febrero. Todas las entradas están agotadas y las más baratas en reventa no bajan de los 500 euros. Hace tres décadas en cada concierto muchas soñaban con cuál de ellos sería el novio ideal. Ahora, a aquellas seguidoras que ya son adultas les recuerdan que el tiempo pasa para todos. Ellos siguen con la misma fuerza, pero no hay mejor espejo que un amigo viejo.