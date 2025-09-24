Italia la recuerda como siempre quiso: una diva indomable que soñaba con ser exploradora

Milán da el último adiós al diseñador italiano Giorgio Armani, el 'rey' de la moda, fallecido a los 91 años

RomaLa célebre actriz Claudia Cardinale ha muerto este martes a los 87 años en Francia. La musa de Fellini deja una huella imborrable en el cine italiano. Una trayectoria de éxito en la que no faltaron dificultades, superadas siempre por una mujer que no se dejaba controlar, informan en el vídeo Ana García Quesada y Marina García.

Con su belleza deslumbrante, inteligencia y carisma, Claudia Cardinale enamoró al mundo durante los años de oro del cine italiano. Trabajó hasta los 80 años en más de 150 películas para luego mudarse a las afueras de París, donde ha fallecido refugiada de los paparazzis que la perseguían por toda la ciudad de Roma. Nunca renunció a ser quien era, a pesar de que no tuvo una vida nada fácil.

Indomable, peleó por lo suyo mientras soñaba con ser exploradora

Sufrió el machismo de quienes intentaron aprovecharse de su éxito mundial, al que siempre se enfrentó. Este miércoles el 'Corriere della Sera', uno de los principales medios italianos, la define en su portada como a ella le gustaba ser recordada: una diva indomable que en realidad no soñaba con ser actriz, sino exploradora.

'El gatopardo' la catapultó a la fama junto a Burt Lancaster y Alain Delon. Su belleza casi hiriente y su inmenso talento la convirtieron sin quererlo en una estrella. Musa de grandes como Visconti o Fellini, con quien trabajó en la inolvidable 'Ocho y medio'.

Casi nueve décadas de "vivir todas las vidas posibles"

Hipnotizaba a la cámara con sus ojos y su sonrisa y, aunque reitera que nunca pensó en ser actriz, terminó haciendo decenas de largometrajes. Y mientras tenía a sus pies a Hollywood, en privado era una de las actrices más misteriosas y secretas del cine, siempre independiente e inaccesible.

Uno de sus últimos papeles fue en 'El artista y la modelo', de Fernando Trueba, en 2012. Poco después del estreno, en una entrevista, recordaba por qué amaba el cine. "Te permite vivir varias vidas en una", decía. Ha fallecido en París, con casi nueve décadas encima y tras haber vivido todas las historias posibles. Y lo más importante, sabiendo que su legado, que la Cardinale, es inmortal.