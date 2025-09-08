Ariana Grande agradece su premio a mejor vídeo del año al colectivo gay

Los Backstreet Boys cumplen 30 años y lo celebran con shows en Las Vegas: las entradas no bajan de 500 euros

Compartir







Washington DCEste domingo por la noche se celebró un año más la gala de las galas en el mundo de la música y el vídeo. Son los premios MTV, en los que en esta ocasión han triunfado Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Ariana Grande. Un evento cargado de agradecimientos y espectáculo donde la pelea entre las estrellas de la música comienza con lo que llevan puesto en la alfombra roja, informa en el vídeo Ana García Quesada.

Lo importante en estos premios de la música es no pasar desapercibido, aunque sea repasando el carmín de los labios a las puertas del evento, como Doja Cat, o dando la nota disfrazado de dorito o dominatrix. La música hace hueco a la moda en los MTV Video Music Awards. El compositor Conan Gray llevó un llamativo vestido inspirado en los trajes de marinero y Meghan Stalter acaparó la atención con un original traje que recordaba a una tarta.

Un gala donde brilla la música y también la moda más llamativa

Todo vale. Ir a pecho descubierto, envuelta en llamas o con transparencias a lo Marylin Monroe. Algunas para brillar optaron por abrirse un poco la camisa o cambiarse constantemente de vestido. En el camerino ya no basta con tener ese perfecto look, sino que hacer uno o dos cambios de vestuario a lo largo de la noche ya es habitual.

La que mejor lo sabe es Ariana Grande, que pasó de los elegantes lunares del vestido que lució en la alfombra roja a un coqueto tul de ballet que exhibió al recoger su premio por mejor vídeo del año. Otro modelito llevaba ya al recibir el galardón al mejor video pop, que acompañó de un agradecimiento muy sentido. "A mi terapeuta y al colectivo gay", gritó entre aplausos.

Premios para nuevos y viejos artistas y hueco para reivindicaciones LGBTI

Fue una de las triunfadoras de la noche, pero no actuó. Sí lo hizo la otra estrella de la velada, Lady Gaga, que volvió loco a un auditorio entregado a su último éxito 'Abracadabra'. Arrasó ganando cuatro premios, incluido el de artista del año, que optó por dedicar a sus fans. La intérprete tuvo que irse pronto para cumplir con los compromisos de su gira, 'The MAYHEM Ball Tour'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

También actuó Sabrina Carpenter, que se llevó además el premio al mejor álbum por 'Short n' Sweet'. De nuevo, el vestuario es clave: lo recogió vestida de azul, en la alfombra roja iba de rojo y para representar su nuevo sencillo 'Tears' se subió al escenario con flecos. La estrella salió al escenario a través de una alcantarilla acompañada por un grupo de drag queens, que levantaron pancartas con mensajes de apoyo a los derechos de las personas trans.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Son artistas nuevos que triunfan pero en la gala también brillaron los clásicos. Como la reina Mariah Carey que, con tres décadas de carrera encima, se llevó su primer MTV en 2025. "¿A qué cojones estaban esperando?", ironizó en la recogida. También hubo hueco para el incombustible Ricky Martin, premio icono latino de la noche, que regaló amor y puso a bailar a todo el mundo.