WashingtonEs la pareja del momento en Estados Unidos y ahora están prometidos. Taylor Swift ha anunciado este martes que se casa con el jugador de fútbol americano Travis Kelce. Llevan juntos desde 2023 y la noticia del matrimonio ha desatado la locura entre sus fans. Una euforia que se suma a la del lanzamiento de su próximo álbum de estudio, que la artista anunció precisamente en un especial del pódcast de su novio.

Ella, estrella de la canción, la cantante del momento. Él, una estrella del deporte, de los jugadores más destacados de la NFL. Se les ve constantemente juntos, abrazados y mostrando admiración por los éxitos del otro. Una historia de amor de cuento como las que ella narra en sus temas. Sus seguidores estallan de alegría ante la boda. "Este mes está siendo increíble para ella y para nosotros, los 'swifties'", afirmaba una joven a un canal estadounidense.

Sus seguidores reciben la noticia con mucha alegría

También ha generado miles de dudas y opiniones: "Me pregunto cuánto tiempo llevan comprometidos y si nos lo han ocultado", comentaba otra muchacha. Sea como sea, el matrimonio lo han anunciado donde ahora las parejas anuncian todo: en su cuenta de Instagram. Anillo de un millón de dólares, música de la canción 'So High School' y un carrusel de fotos románticas en un exuberante jardín lleno de flores, donde Kelce se puso de rodillas para pedirle matrimonio.

Hasta Donald Trump, cuya relación con la cantante, mucho más progresista, no siempre ha sido buena, se ha rendido ante la pareja. "Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador y ella una persona estupenda, así que les deseo lo mejor", ha asegurado ante la pregunta de una periodista sobre "el tema del momento en la cultura pop".

Estrella del pop y estrella del fútbol, son los reyes del baile en Estados Unidos

Para quienes más la conocen, es la culminación de un cuento de hadas. "Es como si todo lo que ella escribió de adolescente en sus canciones cobrase vida ahora", exclamaba un fan. El broche final de un noviazgo que durante dos años ha emocionado y fascinado a millones de personas. "Es una especie de boda real para Estados Unidos, porque aunque no nacieron en la realeza, fueron elevados a lo más alto tanto en la industria musical y en la deportiva", aseguraba otro seguidor.

Una pareja feliz y milmillonaria, porque sus fortunas combinadas suman cerca de 1700 millones de dólares. No se conoce la fecha de la boda, pero sí se sabe que esta unión, por su valor en el marketing, disparará aún más sus ingresos. Taylor y Kelce son ya los reyes del baile.