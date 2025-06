María Fasce habla de las relaciones familiares en 'El final del bosque'

Fasce ganó el Café Gijón de Novela 2024 con su sexto libro, ‘El final del bosque’, en el que habla sobre las relaciones familiares, la locura o el amor

La autora compagina su trabajo de escritora con el de editora, dos oficios en los que es “importantísima la pasión”

La escritora y directora literaria de Alfaguara, Lumen y Reservoir Books, María Fasce, charla con Noticias Cuatro sobre su sexto libro, 'El final del bosque' (Ediciones Siruela), en el que habla sobre el silencio en las relaciones familiares, la locura, la muerte o el amor y con el que ganó el Premio Café Gijón de Novela 2024.

Fasce asegura que “en las familias hay muchos silencios, demasiados silencios” y este es el “gran tema de la novela”. La escritora, además, reconoce que “es un tema que me perseguía bastante, que es todo lo que callamos y se termina enquistando en la relación con nuestros hermanos, con nuestros padres y que tarde o temprano termina saliendo a la luz, es como una especie de tumor que hay que extraer y cuanto más lo queremos ocultar peor es”.

En la novela, una de las protagonistas, Lola, es también la narradora "inestable" y "perturbada" que cuenta todo lo que le ocurre a tres hermanos durante unos días en una casa de un bosque en Argentina, en los que el miedo y el silencio "gobiernan" a los personajes de 'El final del bosque', que además tiene muchos rasgos de la tradicional novela negra.

“Yo siempre digo que, en las relaciones humanas, y no solo en las familiares, si no también las de pareja, que es el otro tema que me gusta siempre explorar en mis novelas, las historias de amor, son como compuestos químicos o las personas son como elementos químicos que entran en colisión y, además ese choque, depende del momento y del lugar y van evolucionando”, explica.

María cuenta que “el fogonazo inicial de la historia comenzó en una pesadilla”. "En abril del 2020 soñé que mis dos hermanos y yo pasábamos una temporada en una cabaña en el bosque de Peralta Ramos, que es un bosque mítico de nuestra infancia, y probablemente la infancia de muchos argentinos. Yo me asomaba a la ventana y veía un hombre tirado en el barro, inmóvil. Corría a la cocina donde estaban mis hermanos a decirles, llamemos a la ambulancia, y ellos seguían tomando mate, no hacían nada. Entonces me desperté y tengo un blog en la mesita de noche, lo anoté (la pesadilla), y dije: 'bueno, acá tengo una novela'", ha recordado la escritora.

"Cuando escribo el listón me lo ponen los libros que admiro"

Face compagina su trabajo de escritora con el de editora, dos desempeños que, asegura, están muy ligados. “No es difícil para una editora escribir”, afirma, “cuando escribo no me pienso como editora jamás. Lo que pienso es en los libros a los que me gustaría parecerme. El listón no me lo ponen los manuscritos que edito, si no los libros que admiro. El listón me lo pongo como lectora de libros de autores que me fascinan”.

María destaca que si algo tienen en común estos dos oficios es la pasión. Como editora trabaja con “libros de los que primero me he enamorado yo y luego he tenido la fortuna de que esa corriente de emoción se fue irradiando”. Por eso destaca que la pasión es “importantísima” y “a la hora de escribir, realmente la escritura es un oficio muy raro, no existen ningún oficio igual, tu te pasas horas, días, meses, años con una historia y te sientas y trabajas en ello y no sabes si se va a publicar, si no, si te van a pagar, si no te van a pagar, con lo cual lo único indispensable es que estés realmente apasionado con lo que estás escribiendo”.

