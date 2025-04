Esto va a ayudar a evitar ciertos comentarios que pueden hacer daño a los padres: “Muchas veces lanzamos estos mensajes que pensamos que ayudan muchísimo como: ‘Qué fuerte eres’, ‘Eres una supermamá ’, y no nos damos cuenta de que estamos poniendo sobre estas personas, que tienen ya una tarea muy importante, una presión mucho mayor ”.

El diagnóstico es uno de los momentos más complicados para las familias, incluso se llega a vivir como un duelo: “El duelo del hijo que yo quería haber tenido y no tuve. Yo en lugar de tener a mi hijo ideal en el que yo volcaba todas mis expectativas, he tenido este niño que no sé muy bien cómo manejar”.