La afección del hígado graso es una de las grandes desconocidas, pero una de las más frecuentes entre nuestra población. La acumulación de grasa en el hígado no suele ser problemática, pero en altos niveles puede llegar a desencadenar en enfermedades como un cáncer hepático . Prevenirlo y tratarlo es fácil. Además, las pruebas para detectarlo son más que accesibles.

Si de algo se caracteriza el hígado graso es de no dar síntomas. Por este motivo, muchos pacientes no saben que lo sufren y no le ponen remedio, pero se estima que afecta al 30% de los hombres y al 15% de las mujeres en nuestro país.