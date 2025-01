¿Dejarías tu vida en manos de un algoritmo ? Todos lo hemos hecho ya. A ciegas, sin querer. Si nos lo hubieran preguntado antes, si nos hubieran advertido en la letra grande de los riesgos y las repercusiones de delegar decisiones en la I nteligencia Artificial , quizá habríamos resuelto otra cosa. Somos, en cierto modo, marionetas del algoritmo, aunque no necesariamente de la manera que imaginamos. Pero quienes manejan los hilos no están hechos de silicio, sino de carne y hueso.

Laura G. de Rivera ha trabajado en Muy Interesante, Agencia SINC, Público, Interviú, El Mundo o Marie Claire o mexicanas como TecReview, Gatopardo, Milenio. Recibió el Premio Prismas Casa de las Ciencias al Mejor artículo periodístico 2020, el Premio Boehringer Ingelheim de Periodismo Medioambiental 2022, el Premio IO-CSIC 2022, el Premio de Periodismo Accenture 2020, el Best Article of the Year de CASE Plantinum Awards Latinoamérica 2020 y el Premio ESET de Periodismo sobre Seguridad Informática 2019. También es editora en The Conversation España y cofundadora de Elemento21, Laboratorio de investigación y divulgación científica en español.