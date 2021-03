"Llevo dos años separados y no he vuelto a sentir absolutamente nada por nadie"

Jorge Javier Vázquez nos ha abierto de nuevo su corazón y nos ha hablado de su vida sentimental: "Hace muchísimos años que no siento absolutamente nada por alguien. He tenido dos relaciones y la última vez que me enamoré fue hace diez años. Llevo dos años separados y no he vuelto a sentir absolutamente nada por nadie. Yo cada día sentía que estaba enamorado con cosquillas en el estómago y eso era día tras día", ha explicado.