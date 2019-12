Hugo cuenta en qué punto está su relación con Adara: "Le he quitado la demanda"

Aunque le han acusado de entrar con las cosas muy claras a su encuentro con Adara y sabiendo muy bien lo que iba a hacer en cada momento, Hugo lo ha negado rotundamente: "Solo entré en la casa para tranquilizar a Adara, pero me dejé llevar por lo que sentía. No quería desestabilizarla".

Además, Hugo ha explicado el motivo que le llevó a interponer la demanda contra Adara y ha contado que la ha retirado : "Cuando me levanté al día siguiente después de lo que pasó en la casa, inmediatamente le quité la demanda. A mí me dolía que se pudiera enamorar de Gianmarco, pero pensar que se pudiera llevar a nuestro hijo... para mí es medio pulmón".

Hugo también ha querido desmentir que esté influenciado por el padre de Adara , con el que mantiene una buena relación: "Me llevo súper bien con él, pero eso es mentira porque todo el mundo sabe que yo voy por mi cuenta".

Hugo tiene miedo de que Adara no entienda el tema de la demanda, aunque espera poder aclararlo con ella en la intimidad: "Puede ser que se lie un poco con ese tema, pero espero que se lo expliquen bien y que ella lo pueda entender todo".

"Estábamos pasando por un mal periodo, pero no creo que fuese para tanto. Ella estaba atravesando un postparto y yo tuve parte de culpa... pero sé que estuvimos muy bien y que esto se puede recuperar ", ha contado haciendo referencia a los comentarios de Adara hablando de las nulas relaciones sexuales de la pareja.

Hugo: "Gianmarco le ha dado a Adara lo que yo no le daba"

Hugo reconoce que su relación con Adara pasaba por un momento complicado y que él la descuidó, motivo por el que ella podría haberse sentido atraída por el italiano: "Ella se sintió descuidada y él le ha dado lo que yo no le daba en ese momento". Aunque espera que su historia de amor se arregle, Hugo sabe que Adara todavía no tiene las cosas claras: "Sigue confundida y lo único bueno de esto es que muy pronto va a estar fuera. Si esto se soluciona, creo que ella tiene muy claras las ideas y no creo que fuesen amigos porque ella lo decidiría así".