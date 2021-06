Las duras palabras de Violeta a Oriana: “Fracasada. Estás acabada, cuando antes lo asumas, mejor”

Tensión entre Violeta y Adara

Adara aseguraba en 'MyHyV' que no le preocupa una posible carpeta entre Hugo Sierra e Ivana Icardi dentro de ‘'Supervivientes 2020' porque estaba segura de que su expareja no sentía nada por la argentina.

Monumental lluvia de 'zascas' entre Sofía y Violeta: "Te tuviste que ir de 'Supervivientes' porque no dabas la talla"

Sofía se enfrentó a Violeta por defender a su hermano Cristian Suescun. "Que Sofía Suescun me tenga que explicar a mí lo que es la inteligencia...tócate los pies", protestaba Violeta. "¿Tú me vas a dar a mí consejos de supervivencia cuando te tuviste que ir del reality porque no valías y no dabas la talla?", le reprochaba Sofía.

"Me quede cerca de la final, y estuve pescando desde el primer mes, no las dos últimas semanas como tú", zanjaba la expretendienta de Barranco.