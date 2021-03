La experiencia de Carme Chaparro en ‘Mujeres al poder’

El consejo de Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana fue la conductora de la primea etapa del programa. La presentadora le ha dado varios consejos a Carme durante su trayectoria profesional y uno de ellos fue este, que la periodista aún tiene grabado: “ Sé como tú eres , sé natural, porque en la tele se ve cuando finges”. Además, le contó que le daba rabia no poder volver a estar al frente de ‘Mujeres al poder’ (no tenía la disponibilidad para viajar que se requería en esta segunda temporada).

Cómo ha cambiado ‘Mujeres al poder’ a Carme Chaparro

Conocer las historias de esas mujeres ha cambiado a Carme Chaparro: “Yo era una persona antes de hacer este programa. En este año, en el que todos hemos aprendido y nos hemos transformado mucho, he acelerado un proceso que me hubiera llevado muchos años gracias a estas mujeres. Soy más rica emocionalmente e intelectualmente y también más resistente. Me han enseñado a doblarme como un junco y no romperme”.