Inma Bermúdez, diseñadora industrial: “Ikea aceptó mis condiciones para trabajar con ellos”

¿Cómo ha llegado a diseñar para Ikea? “Yo me fui de Erasmus a Alemania, me adapté bastante bien al país germano y empecé a trabajar y se me ocurrió echar el currículum en Ikea porque ellos tenían puestos de becarios y estando de vacaciones en Valencia, en las Fallas recibí el email que me habían cogido”, ha contado Inma Bermúdez a Carme Chaparro, “ni en mis mejores sueños hubiera imaginado trabajar para ellos”, ha asegurado.